Neuweiler Gemeinsam feiern

Im Zwerenberger Gemeindehaus (direkt an der Durchgangsstraße) und in einem Zelt davor werden ab 15 Uhr neben Apfelsaft und saurem Most auch andere Getränke angeboten.

Dazu gibt es ofenfrischen Zwiebelkuchen und ein Bauernvesper. Zu Kaffee warten, der Jahreszeit angepasst, Zwetschgen- und Apfelkuchen auf die Besucher.

Seit einigen Jahren betreibt die DGZ die gemeindeeigene Mosterei im Gemeindehaus in Zwerenberg. Neben dem reinen Mosten hat der Verein das Angebot erweitert und füllt für die Kunden den Apfelsaft in die beliebte Verpackung Bag-in-Box ab.