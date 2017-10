Neuweiler Fachmann räumt mit einigen Mythen auf

Dabei räumte der Fachmann auch mit so manchen Mythen rund um den Wein auf. "Es gibt Weine, die sich für den puren Genuss anbieten, andere gehören einfach zu einem Essen dazu", fasste er zusammen. Selbst der im Volksmund so hoch gepriesene Champagner sei eigentlich nur als Getränk zum Essen zu empfehlen, erklärte Blaurock und erinnerte an Miss Sophie in "Diner for One", die den Perlwein ausdrücklich zum Hühnchen orderte.

Mit Weiß-, Rosé- und Rotweinen ließ er im Verlauf des Abends, den Björn Gmeiner organisiert hatte, die unterschiedlichen Rebsorten am Gaumen der 50 Teilnehmer kitzeln. Natürlich abgestimmt auf die jeweiligen Speisen. Der FC kredenzte nach einem Zwiebelkuchen später auch einen Vesperteller.

