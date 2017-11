Neuweiler Erinnerungsorte für den Frieden

Neuweiler. Anlässlich des Volkstrauertages sowie der aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland und Europa präsentiert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Ausstellung "Geflohen, Vertrieben – Angekommen?!".

Tausende Menschen erreichen täglich die Europäische Union: Flüchtlinge und Vertriebene aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten, aber auch aus Afrika und Südosteuropa suchen auch in Deutschland Schutz und menschenwürdige Lebensperspektiven. Die aufnehmenden Länder stellt dies vor enorme Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Integration der Menschen: in den Städten und Gemeinden, am Arbeitsplatz, in sozialen Einrichtungen und Schulen.

"Die Bilder in den Medien erinnern an die Trecks der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg", verweist der Volksbund auf Menschen, die ihre Heimat aus Angst vor Gewalt und Elend verlassen mussten und oft nicht mehr besaßen als das, was sie am Leib trugen. Viele von ihnen hatten ihre Angehörigen verloren oder waren von den Kriegsereignissen traumatisiert.