Neuweiler Einst mehr als 30 Radfahrvereine

Die meisten Klubs gingen unter

Aus diesem Verein ging 1935 die Schützenkameradschaft Sommenhardt hervor. Der Radfahrverein Wanderlust Neuhengstett wurde schließlich zum Musikverein. Die meisten dieser Klubs gingen aber unter. Die Motorisierung und vielleicht auch die geforderten 51 Prozent Parteimitglieder in der NS-Zeit, die oftmals nicht erreicht wurden, waren die Gründe.

Ein zitierter Artikel aus dem Calwer Tagblatt von 1927 löste Staunen aus: Er handelte von einem Radrennen um die Bezirksmeisterschaft beim 20-jährigen Jubiläum des dortigen Vereins. Die bergige ­Strecke von 42 Kilometern führte von Altburg über Oberreichenbach und Calmbach nach Neuenbürg und zurück. Vom Sieger, Müller aus Locherhof, wurde sie in einer Stunde, 18 Minuten und 54 Sekunden bewältigt, noch ehe um 1930 die erste taugliche Ketten-Gangschaltung erfunden wurde. Im Zusammenhang mit einer Radsportzeitung, die tausende Mark kostete, wurde auch ein Blick auf die Inflationszeit geworfen. Der einstige "Liederkranz" Breitenberg bezahlte 1920 seine in der "Krone" im Ort bis heute präsentierte Vereinsfahne in Naturalien – darunter mit 20 Pfund Hafer, die zur Wertsicherung für 40 Millionen Mark erkauft worden waren.

Krieger- sowie Militärgruppen aufgelöst

Ein Gesangverein in Neuweiler, dessen Existenz durch ein Foto von 1903 belegt wird und zwei Sängervereinigungen in Zwerenberg sind weitere Chöre, die es nicht mehr gibt. Letzteres gilt auch für den sozial und als Musikergruppe wirkenden Veigeles-club Neuweiler, den Obst- und Gartenbauverein Breitenberg, den Frauenverein dieses Dorfes sowie die 1945 von den Alliierten aufgelösten Krieger- und Militärvereine.

Auch in den vergangenen Jahrzehnten entstanden einige Vereine, die wieder aufgegeben wurden. Darunter der Tauchsportclub Neuweiler, die Agenbacher Graf-Eberhard-Gruppe, die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes Neuweiler und der Verein "Musik im Wald", der viele Musikgrößen zu Auftritten in den Oberen Wald holte.