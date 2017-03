Neuweiler Dritte Generation übernimmt

Neuweiler. Nach 27 Jahren übergaben Heinz und Anita Burkhardt den von Heinz Burkhardt senior 1959 gegründeten Betrieb mit heute 27 Mitarbeitern an ihren Sohn. Dieser absolvierte die Ausbildung zum Brunnenbauer im eigenen Haus und schloss ein Studium für Bauingenieurwesen an. Bereits vor vier Jahren stieg er als Gesellschafter in das Unternehmen ein, das heute in der Tulpenstraße ansässig ist.

"Unsere Baustellen haben mich von klein auf interessiert. Es ist jedes Mal faszinierend, wie mit den Bohrungen Möglichkeiten entstehen, Wasser an die Oberfläche zu holen", schwärmte der frisch gebackene Firmeninhaber im Gespräch mit unserer Zeitung. "Die größte Strafe für ihn war ein Werkstattverbot", erinnerten sich die Eltern an die Leidenschaft des Sohnes schon in Kindertagen.

Nach der Redensart "Vor der Hacke ist es duster" stellt der Junior sich immer wieder neu den Herausforderungen. "Ohne Öl können wir leben, ohne Wasser nicht", unterstreicht er dabei die Bedeutung seines Handwerks. ­Aktuell unternimmt die Firma Erkundungsbohrungen für zwei Mineralwasserunternehmen. Parallel dazu bilden Bohrungen für Erdwärmesonden einen großen Teil der Leistungen. Burkhardt leistete in diesem Bereich Pionierarbeit. "Die Nachfrage nach dieser Möglichkeit, deren Wirtschaftlichkeit beim Heizen und Kühlen am größten ist, wächst wieder" erklärte Burkhardt. Schon 1973 hatte Firmengründer Heinz Burkhardt die Pension Lamm in Neuweiler mit einer der ersten Erdwärmesonden umgerüstet, wie dessen Schwiegertochter Anita Burkhardt erzählte. "Sie ist noch heute in Betrieb", sagte sie. Und das obwohl nach einem rund dreijährigen Boom für Erdwärme durch Fehlbohrungen anderer Mitbewerber enorme Schäden in einzelnen Regionen entstanden.