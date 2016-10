Neuweiler Die Kastelruther Spatzen kommen

Es gibt wieder zwei Schwerpunkte: das Gewerbegebiet und die Ortsmitte um den Rathausplatz. Ein Bus-Pendelverkehr verbindet beide. Die weitere Abwicklung des Abends übernahm Chef-Organisator Dieter Seeger, der mit Ingeborg Grund, Hannelore Rack, Manasse Röll, Bernd Schanz und Rainer Hanselmann eine Arbeitsgruppe für die Gewerbetreibenden bildet.

Er berichtete, dass sich inzwischen 66 Betriebe angemeldet haben. Dies sei eine Rekordzahl. Die Unternehmer kommen überwiegend aus den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde Neuweiler, aber auch aus der Nachbarstadt Neubulach. Auch Partnerunternehmen von Geschäftsinhabern sind dabei. Von der großen Baumaschine über das Döschen Kosmetikpräparat, vom Handel über das Handwerk bis zum Selbstvermarkter, ist wieder einiges geboten. Der Tag ist verkaufsoffen. Essen und Trinken in beiden Ausstellungsbereichen bieten Vereine, die Bäckerei Haag und Metzgerei Seeger an.

Angebote koordiniert

Die Plätze und die Art der Angebote wurden bei der Zusammenkunft koordiniert.

Auch die Vorführungen und Unterhaltung sind vielfältig: Beispielsweise ist ein Hufschmied am Werk oder es wird ein Kugelschreiber mittels Laser beschriftet, währenddessen spielt eine Kapelle. Etwas Besonderes hat sich die Narrenzunft einfallen lassen. In einem kleinen Zelt im großen Festzelt gibt es ein Kinderkino. Auch die mobile Käserei, die 2013 ein Anziehungspunkt war, wird wieder im Oberen Wald sein. Fast alle Unternehmer im Gewerbegebiet, die größere Hallen und Plätze haben, nehmen an der Schau Interessierte von außerhalb oder einen Verein mit seinem Verköstigungsangebot auf.

Sämtliche Aktivitäten, Standorte, Bushaltestellen und Parkmöglichkeiten werden in einem Flyer mit Lageplan dargestellt. Dieser wird in der weiten Umgebung und am Veranstaltungstag vor Ort verteilt. Der Teilnahmebeitrag – der vor allem in den geplanten Prospekt und dessen Verbreitung fließt – beträgt 100 Euro. Man hofft sogar, dass davon noch etwas Geld übrig bleibt, das dann der Tagespflege "Herbstrose" – die auch an der Schau teilnimmt – gespendet wird.

Teilnehmer an der Gewerbeschau in Neuweiler, die ihr präzises Angebot noch nicht gemeldet haben, sollten dies bis Ende November machen.

Die Information werden auf den in hoher Auflage vorgesehenen Werbeflyer mit Lageplan gedruckt. Wer noch teilnehmen möchte und noch nicht angemeldet ist, sollte sich beeilen. Fragen und Anmeldungen an: Dieter Seeger mittels E-Mail dieter@dieter-seeger.de oder telefonisch unter der Nummer 07055/9 28 64 23.