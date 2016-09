Neuweiler Die ersten elf dürfen sich am Gabentisch bedienen

Platz, der auch den Sicherheitsauflagen deutlich entgegen kommt, und dem Verein ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Die wurden am Wochenende erstmals in Form eines Mannschaftsschießens für Jedermann getestet.

Da aktive Schützen nicht startberechtigt waren, durften die Teilnehmer stehend aufgelegt schießen. Dazu haben die Helfer um Friedrich Schäfer eine spezielle Konstruktion angefertigt, an der jeder die für ihn passende Anschlagshöhe einstellen konnte. "Das wird hinterher alles wieder abgebaut", so der Ehrenoberschützenmeister, der sich wie das Auswertungsteam um Hartmut Rühle über die gute Resonanz freute. "Die Nachfrage mit 21 Mannschaften war sehr gut, die ersten elf von ihnen durften sich bei der Siegerehrung einen Preis am Gabentisch aussuchen, den der Verein und zahlreiche Sponsoren gemeinsam zusammengestellt haben", erklärte Marion Schaible.

Nächstes Mal gibt’s mehr Pizza

Als Gewinner trug sich das Team "Waidleich II" vor der Firma "Seeger Büro" und "Schanz 02" in die Siegerliste ein. "Jeder Teilnehmer hatte zwei Scheiben à vier Schuss bekommen, darauf wurden die fünf besten Treffer addiert", sagte Hartmut Rühle über den Modus.

Parallel gab es für jeden noch einen Glückschuss, dessen Trefferwert nun wirklich nichts mit Können zu tun hatte, sondern ausschließlich vom Glück und Zufall abhing. Bei der Siegerehrung am Sonntagabend stellte sich heraus, dass das Glückspendel zu Gunsten von Johannes Hammann ausgeschlagen hatte. Der wird demnächst damit beschäftigt sein, den von Oberschützenmeisterin Heide Gegenbach und deren Stellvertreter Hans Waidleich überreichten Hauptgewinn in Form von einem Meter Brennholz ofenfertig klein zu machen.

Insgesamt ein Riesenspaß mit guten Unterhaltungswert, den die erstmalig aufgestellte Holzofenbäckerei richtig anheizte. So reichte die vorgearbeitete Menge an Pizza für den Samstagabend schon mal nicht aus. Ein Erfahrungswert, der in die zukünftigen Planungen genauso mit einfließen wird wie die Überlegung, das Turnier um ein Preisschießen für Jedermann zu erweitert.