Neuweiler Der "alte Hirsch-Wirt" ist noch topfit

Neuweiler-Breitenberg. "Geschlossene Gesellschaft" verkündete ein Schild an der Eingangstür am Gasthaus im Vorderweiler von Breitenberg am Samstag: Der "alte Hirschwirt" Hans Bürkle feierte, für sein Alter bewundernswert fit, mit Verwandten und Freunden im voll besetzten Lokal den 80. Geburtstag.