Neuweiler Dauerhafter Wettbewerb ist das Ziel

Nachdem vor fünf Jahren das 500-jährige Bestehen der Urhöfe in Zwerenberg gefeiert wurde, waren Organisatoren von der Veranstaltung begeistert. Schon ein Jahr später folgte das nächste Scheunentanz-Wochenende, das seither im zweijährlichen Rhythmus stattfindet. Rund 100 Helfer engagierten sich an den beiden Tagen, um den Gästen eine entsprechende Atmosphäre zu bieten und sie kulinarisch zu verwöhnen. Gerne wurde auch zur Musik getanzt. Die Weinkeller- und die Backhaus-Bar boten sich an, um sich zu unterhalten. Dabei gab es sogar Schnaps aus der Dose, "vegane Dosenwurst", wie Hartmann schmunzelnd das Getränk nannte.

Den Hubschrauberflug mit Pilot Karl Hennefarth gewann Gabi Seeger bei einer Verlosung. Neben den Jagdhornbläsern und Dreschflegel-Vorführungen wartete die DGZ heuer mit einer Premiere auf: Auf der Wiese traten vier Mannschaften im Tauziehen gegeneinander an.

"An meinem früheren Wohnort gibt es Bundesligamannschaften und ich kann mir vorstellen, den Wettbewerb hier dauerhaft ins Programm aufzunehmen", sagte Hartmann. Als Schiedsrichter konnte er dafür Profi Jochen Knödler aus Pfahldorf gewinnen. So zogen die Feuerwehren aus Zwerenberg, Agenbach und Ebershardt sowie das gemischte Team "Multikulti" gegeneinander. Unter Anfeuerungsrufen des Publikums duelleierten sich die Teams, bestehend aus sechs Personen. Dabei fuhren die Männer aus Ebershardt am Ende die meisten Siege ein.