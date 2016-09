Neuweiler "Das Fliegen ist mein Leben"

Nach sieben oder acht Flugstunden wollte er schon aufgeben, doch sein Fluglehrer ermutigte ihn weiterzumachen.

Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Nach etwa 20 bis 30 Flugstunden durfte der 56-Jährige den Hubschrauber erstmals ohne Lehrer fliegen. "Das war ein geniales Gefühl – wie Weihnachten und Ostern zusammen", schwärmt er noch heute.

40 praktische Flugstunden später und die bestandene Theorieprüfung mit 6000 Fragen aus acht Bereichen in der Tasche, stand die praktische Flugprüfung an. Hier gibt der Prüfer zwei bis drei Tage vorher die Strecke an.

Diese muss mit Bleistift auf einer Karte eingezeichnet werden. Hennefarths Prüfungsstrecke führte von Donaueschingen über Bruchsal nach Mannheim und über Lahr zurück. "Es hat alles ohne Probleme geklappt", erinnert er sich.

Auch das sogenannte Notverfahren, bei dem in 500 Meter Höhe das Gas abgedreht wird und der Pilot das Fluggerät sicher landen muss, war Teil der Prüfung. Dieses wird jedes Jahr bei einem sogenannten Checkflug geübt. Außerdem muss Hennefarth, um seinen Flugschein zu behalten, innerhalb von zwei Jahren zwölf Stunden mit dem Hubschrauber in der Luft sein und auch regelmäßig zum Arzt.

Der Hobbypilot fliegt jedes Jahr 30 bis 50 Stunden – auch zusammen mit seiner Frau Waltraud oder seinen Söhnen Sven und Steffen. "So wie andere Golf oder Fußball spielen, fliege ich mit dem Hubschrauber", so Hennefarth.