Neuweiler Auf einmal ist es Choreografie

Sie haben beim Ferienprogramm "Modern Dance – Hip Hop und Improvisation" ihre eigene tänzerische Persönlichkeit entdeckt. Und das in nur zwei Stunden, in denen sie Grundschullehrerin Anke Raidt dazu animiert hatte, Bewegungen einzustudieren und eigenen Ideen freien Lauf zu lassen. Elf Mädchen machten mit.

Schrittfolgen vorgegeben

Um den Kindern Mut zu machen, hatte sie erste Schrittfolgen vorgegeben, die in Kleingruppen geübt wurden. Sprünge, Drehungen und auch Elemente am Boden ergänzten die Anregungen für die Tanzkompositionen. "Es geht nicht nur ums Nachahmen, sondern auch um die Mitgestaltung durch die eigene Kreativität der Kinder", so die Pädagogin und verwies darauf, dass dadurch auch das Selbstbewusstsein gestärkt werden kann.