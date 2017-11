Neuweiler Am Ende zwei äußerst berührende Zugaben

Die Künstlerin hat eine gepflegte, ausgefeilte Aussprache, sodass sie bis in die hintersten Reihen gut verstanden wird. "Lasst uns singen, lasst uns aus den Liedern Kraft schöpfen", sagt sie und fügt noch hinzu: "Da ist Ruhe drin, da ist Kraft drin, da ist alles drin."

Die christliche Songwriterin lädt immer wieder einmal zum Mitsingen ein. Einige Besucher scheinen bereits mehrere Lieder zu kennen, andere lernen die eingängigen Melodien schnell. Man merkt, dass der stimmungsvolle Gesang beim Publikum hervorragend ankommt.

Die Gäste sind angeregt von den historischen Hymnen und selbst geschriebenen Liedern der Musikerin. Die Gesänge sind zumeist geistlichen Inhalts. "Bleibend ist deine Treu", "Meine Seele sei er- mutigt" und "Lege deine Sorgen nieder" sind berührende Titel, die trösten und ermutigen. Zwischen den Liedern spricht Nelson immer wieder in lockerem Plauderton. Sie erzählt aus ihrem bewegten Leben voller Höhen und Tiefen.

In Freudenstadt wurde sie geboren, in Pfalzgrafenweiler und in Horb ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach dem Abitur studierte die junge Frau, deren Mutter Italienerin ist, klassischen Gesang und Theologie in den USA.

Den Jahren des Erfolgs mit vielen Konzerten und Auszeichnungen folgte ein totaler Absturz. Plötzlich versagte ihre schöne Stimme. Sie konnte nicht mehr singen und wusste plötzlich nicht mehr, wie es weitergehen sollte. "Mir sind fleißige Wurstler. Mir sen Schwabe und müsset emmer ebbes tun",charakterisiert sie die Schwaben in heimatlich vertrautem Ton.

Große Nähe

Erst nach einen langen Sabbatjahr der Erholung kann sie jetzt wieder auftreten. Die Besucher spüren, dass da ein ehrlicher Mensch ohne Beschönigungen aus seinem Leben erzählt und dabei über Angelegenheiten spricht, die auch sie alle kennen.

Das schafft große Nähe zur Künstlerin. Es ist die einmalige Mischung aus unbeschwertem Humor und klarer Glaubensgewissheit mit nicht immer positiver Lebenserfahrung und der Suche nach dem rechten Weg, die Nelson so menschlich und glaubwürdig erscheinen lassen.

Am Ende gibt es lang anhaltenden Applaus und noch zwei äußerst berührende Zugaben. Die Menschen verlassen das Gotteshaus am Ende ermutigt, gestärkt und in der Gewissheit, dass da jemand wunderschön gesungen und gesprochen hat, der vieles erlebt hat, was sie auch aus ihrem eigenen Leben kennen.