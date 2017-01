Neuweiler Altes Rathaus vor dem Abriss gerettet

"Mit viel und reiner Handwerkskunst – ganz ohne Architekt – gingen wir ans Werk", berichtete vor einigen Jahren Erwin Ungemach, damaliger SWV-Vorsitzender, von zahlreichen Arbeitsstunden samstagsvormittags.

Die fleißigen Helfer nahmen sich zuerst den Raum vor, der heute das Museumsstüble bildet. Ob Wasserleitungen, Gemäuer oder sanitäre Anlagen – für jeden Aspekt konnte der SWV in seinen eigenen Reihen auf Fachleute zurückgreifen. Das Material bezahlte die Gemeinde.

Rund vier Jahre gingen so ins Land, ehe das Museumsstüble 1978 eingeweiht werden konnte.

Der damals neue Bürgermeister Hans Schabert, heute Vorsitzender des Kreisgeschichtsvereins und immer wieder Referent bei den heimatgeschichtlichen Frühschoppen, war von Anfang an ein großer Unterstützer dieses Engagements. Sein Einsatz bescherte dem SWV sowohl den Besuch vom damaligen Ministerpräsidenten Lothar Späth, als auch eine Auszeichnung durch die Landesregierung.

Um alte Stücke für eine künftige heimatgeschichtliche Ausstellung zu bekommen, gingen die SWV-Mitglieder in der Umgebung hausieren. Unter anderem entdeckten sie in einem Schaufenster in Bad Wildbad rund 100 Jahre alte Aufnahmen vom Neuweiler Schweinemarkt, die heute das Museumsstüble zieren.

Während 1992 das große Kreistrachtenfest den ganzen Einsatz der SWV-Mitglieder forderte, ließ die Gemeinde auf dem heutigen Heimatmuseum Dach, Balken und Ziegel instand setzen. Zwei Jahre später fand dann die Einweihung des Museums statt. Über drei Etagen hinweg beherbergt es Gegenstände vergangener Tage. Auch den Kinderwagen, in dem Ungemach einst lag.

Außerdem hat der Ofen aus dem Schloss Neuenbürg dort einen Platz bekommen. Die Flagge des Agenbacher Kriegervereins von 1914 bekundet den Zusammenhalt der Bürger des Ortsteils. Die Haltbarkeit eines Schrankes von 1813 sorgt für Staunen, das Gästebuch der Krone in Hofstett erzählt von illustren Gästen.

Rausputzen für Veranstaltungen

Den wohl größten Schatz findet der Besucher im Heimatmuseum aber in einer Vitrine. Dort wird ein Gesangbuch von 1616 aufbewahrt. Zudem fand die alte Spritze der Feuerwehr sowie eine Schulbank und Werkzeuge der Altensteiger Besteckfabrik Einzug in das Museum.

Ein Tabakschneider und eine alte Schusternähemaschine gewähren Einblicke in alte handwerkliche Tätigkeiten. Zu Veranstaltungen der Gemeinde, jüngst dem Weihnachtsmarkt, putzen die Mitglieder des SWV das Museum immer wieder heraus und bieten Besichtigungen an. Auch im Jubiläumsjahr wird das ehemalige Rathaus ein Bestandteil der Feierlichkeiten sein.

Der SWV feiert Ende Mai im Vorfeld der Gewerbeschau den großen Festakt und das Jubiläums-Konzert mit den Kastelruther Spatzen. Für das Konzert mit der volkstümlichen Musikgruppe aus Südtirol in Neuweiler am Freitag, 26. Mai, sind bereits Karten bestellbar. Diese können über die Homepage des Gastgebers www.schwarzwaldverein-neuweiler.de, das Ticketportal reservix.de und in den Filialen der Sparkasse Pforzheim Calw erworben werden. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.