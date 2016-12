Neuweiler "Alter Fritz" feiert seinen 80. Geburtstag

Ganz ruhig im Saal wurde es, als der "Alte Fritz", wie ihn Freunde oft nennen, bei der Begrüßung aus seinem Leben plauderte. In seiner Heimatgemeinde vor 80 Jahren geboren, hat er im Zweiten Weltkrieg 1943 früh den Vater verloren. Im Jahr 1951 begann er in Stuttgart eine Malerlehre. Zielstrebig arbeitete er auf das Meisterdiplom zu. Schon 1961 gründete er im Oberen Wald seinen eigenen Betrieb, den er bis 2004 führte. Er freue sich, dass sein Lebenswerk von Sohn Armin zusammen mit Bruder Stefan fortgeführt werde.

Eine treffende Zusammenfassung gibt eine von der Gesangsgruppe gesungene Zeile, in der es über den Jubilar heißt: "... steckt voller Lebenslust bis heute!" Seine Umtriebigkeit bezieht sich nicht allein auf den VfB Stuttgart, den er auch in der zweiten Bundesliga immer wieder besucht, oder auf "seinen" FC Neuweiler, dessen Ehrenmitglied und Förderer er ist. Auf die Frage, ob er an den Ruhestand als Maler denke, erklärte Fritz Ungemach, das lasse die Auftragslage nicht zu; er sei ja so fit, dass er noch arbeiten könne.

Nach wie vor aktiv beim "Zylinderchor"