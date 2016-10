Neuweiler Abende sollen wieder aufleben

Damit erfüllt die Narrenzunft Neuweiler auch den Wunsch der Besucher des Vorjahres.

"Aus Erzählungen unserer Eltern wissen wir, dass es früher regelmäßig Tanzabende in der Turnhalle gab, die immer gut besucht waren", berichtete Ramona Seeger, zweite Vorsitzende der Narrenzunft. Und da dieses Angebot in der Gemeinde im oberen Wald vielen fehlt, lässt der Verein die Tanzabende wieder aufleben. Natürlich bietet die Fasnet, an der die Narrenzunft hauptsächlich aktiv ist, dazu auch Gelegenheit. "Es gibt aber viele, die nichts mit Fasnet am Hut haben, dennoch gerne tanzen", sagt Seeger.

"Die Begeisterung der Be­sucher aus dem vergangenen Jahr zeigte uns, damit den Nerv getroffen zu haben", erzählt sie von Gesprächen mit den Gästen.