Neuweiler 25-Jährige zockt bei Sex-Treffen ab

Mehrfach angeschrieben – keine Reaktion

Anschließend erläutert Tobias R. seine Sicht der Dinge. Außer der Tatsache, dass die beiden sich im Chat verabredet hatten und es zum Treffen kam, findet man kaum Parallelen in den Geschichten der beiden. Laut dem 35-Jährigen wollte die junge Frau im Vorfeld des Geschlechtsverkehrs ihr Geld. Dann sei ihr eingefallen, dass sie die latexfreien Kondome, die sie aufgrund einer Allergie bräuchte, vergessen hätte. "Sie hat kurz telefoniert und gemeint, sie fährt schnell nach Bad Teinach zu einer Freundin und holt dort welche", erinnert sich Tobias R.. Julia K. habe sich ins Auto gesetzt, sei weggefahren und ward nie mehr gesehen. Die 350 Euro natürlich auch nicht. Von einer Freundin, die mitkommen sollte, sei nie die Rede gewesen, fügt der mutmaßlich Betrogene hinzu. Und gesehen habe er auch niemanden. "Sie ist direkt selbst weggefahren."

Nachdem Julia K. eine Weile lang weggewesen sei, habe Tobias R. sie mehrfach angeschrieben, auch in den darauffolgenden Tagen. Keine Reaktion. "Ich bin selbstständig, daher muss ich viel schaffen für das Geld", beteuert er.

Nur wenige Monate vor diesem Vorfall musste sich Julia K. bereits vor dem Amtsgericht Reutlingen wegen eines ähnlichen Delikts verantworten. Damals habe sie mit einem Mann aus Lichtenstein ein Treffen vereinbart, das Geld genommen und sei ebenfalls unverrichteter Dinge verschwunden. Vom Amtsgericht Stuttgart bekam sie schon einmal eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Erlaubnis und Diebstahls.

"Es gibt Menschen, die vertreten die Ansicht, dass man für sein Geld arbeiten muss", betont die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer an Julia K. gerichtet, die seit rund einem Jahr Hartz IV bezieht, Schulden hat und seit mehr als zwei Jahren nicht mehr arbeitet. Für die Staatsanwältin ist der Sachverhalt völlig klar: "Es war von vorne herein eine fiese Abzocke. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels an der Version von Tobias R." Dass Julia K. nur ein paar hundert Meter weit gefahren sein soll – auch das bezweifelt die Staatsanwältin. "Sie ist von Stuttgart aus gefahren", ist sie sich sicher.

Das Urteil: Die Angeklagte wird wegen Fahrens ohne Führerschein in Tateinheit mit Betrug zu acht Monaten Haft, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden, 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit und finanzieller Entschädigung für Tobias R., verurteilt. Ihr wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. "Ich gehe davon aus, dass die Aussage von Tobias R. glaubwürdig ist", bestätigt auch die Richterin. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das viele Männer freiwillig antun vor Gericht."