Neubulach Wohnwagen-Anbau auf Campingplatz brennt

Da die Besitzer am Abend anreisten, wollten Platznachbarn bereits den Wohnwagen vorheizen. Dabei wurde auch die Stromversorgung des Stellplatzes eingeschaltet.

Gegen 18.15 Uhr bemerkten die Nachbarn in einer Ecke des Anbaus Rauch und Flammen aus einem Holzkasten.

Sofort wurden die Versorgungsleitungen des Stellplatzes unterbrochen und das Feuer mit Wasser gelöscht. Bei genauer Begutachtung stellte die Feuerwehr fest, dass es sich um einen technischen Defekt an einer Steckdosenleiste in dem Holzkasten handelte. Die Feuerwehr belüftete den Vorbau und rückte wieder in ihre Gerätehäuser ab.