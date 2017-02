Neubulach Wie geht’s sicher über die Straße?

Neubulach. "Es ist geplant, die Sanierung an der Ortsdurchfahrt in Höhe Haus Nummer 26 zu beginnen und wir werden angefragt, ob von unserer Seite in diesem Bereich etwas ansteht, das bei den Planungen berücksichtigt werden soll", erläuterte Bürgermeisterin Petra Schupp. Insgesamt, so ihre Ausführungen, wird der Landkreis die Kreisstraße von Zwerenberg bis zum Abzweig Gaugenwald kurz vor dem Ortseingang sanieren. "Eventuell wird auch die ganze Ortsdurchfahrt bis zu dieser Stelle saniert", sagte sie.

Eine Art Verkehrsinsel

In diesem Fall sei auch darüber zu sprechen, was bereits in der Verkehrsschau erörtert wurde: Wie das Überqueren der Straße sicherer gestaltet werden kann (wir berichteten).