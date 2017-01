Neubulach Wenn die Eltern aus dem Haus sind...

Neubulach-Liebelsberg. Denn die dem Publikum größtenteils bekannten Darsteller schlüpften gekonnt in die unterschiedlichen Rollen, die dem Schwank Charakter verliehen. Mit dem Zweiakter "Wer’s glaubt, bleibt ledig" von Bernhard Landenberger traf das Ensemble aus den Reihen des Vereins den Nerv der Zuschauer.

Wer hat nicht eine Ahnung davon, was passiert, wenn die Eltern aus dem Haus sind. Auch Sandra, die Tochter des Hauses, hatte sich wohl einiges ganz anders vorgestellt, als es schließlich kam. Da war nämlich nicht nur der langjährige gute Freund Dieter, der von seiner Mutter gedrängt wurde, mehr daraus werden zu lassen. Als Nachbarn hatten sie nämlich mitbekommen, dass die Eltern verreist waren. Was also lag näher, als die Schulung des Flirt-Coaches Justin direkt am späteren Zielort, nämlich dem Wohnzimmer von Sandra, zu absolvieren.

Familiengeheimnis bringt Weltbild ins Wanken