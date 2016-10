Neubulach "Weil es Leben rettet"

"Es ist mir sehr wichtig Blut zu spenden, weil es eben leben retten kann", sagt der junge Mann. Wie so oft, hat auch bei dem 19-Jährigen die Familie dazu beigetragen, spenden zu gehen. Bundesweit gehen lediglich etwa 3,5 Prozent der spendenfähigen Bevölkerung zur Blutspende. "Viele Leute haben das Blutspenden gar nicht auf dem Schirm", so Fritzsche.

In Baden-Württemberg werden jeden Tag 2600 Konserven benötigt

Vor etwas mehr als einem Monat riefen die DRK-Blutspendedienste einen "akuten Versorgungsengpass" aus. Grund dafür war ein Spendeneinbruch, den die Spendedienste auf die Ferienzeit und anhaltend hohe Temperaturen zurückführten.

In Deutschland sind 15 000 Blutkonserven täglich notwendig, um den Bedarf zu decken. Alleine in Baden-Württemberg werden täglich 2600 Blutkonserven benötigt. "Das ist eine Wahnsinnszahl", sagt Fritzsche. Zum Vergleich: Bei den vier Bluspendeaktionen im Jahr in Neubulach kommen im Schnitt 150 bis 160 Blutkonserven zusammen.

Seit 1967 gibt es die Aktion in Neubulach. "Wir sind mit der Entwicklung zufrieden", sagt Jörg Pfrommer, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Neubulach. Aber auch er weiß, dass viele die Zeit nicht mehr aufbringen wollen, um zu spenden. Dabei dauert die Blutentnahme nur wenige Minuten. Davor muss ein Erstspender einen Blutspendepass machen lassen. Sodann erhält der Interessent ein Anamneseblatt.

Auf diesem müssen Fragen beantworten werden, die darüber entscheiden, ob er Blut abgeben darf. Wer beispielsweise erst kurz vor der Spende in einem tropischen Gebiet war oder sich hat piercen oder tätowieren lassen, ist ausgeschlossen. Dann bestehe nämlich eine Infektionsgefahr, so Fritzsche. Auch homosexuelle Männer sind in Deutschland wegen erhöhter Risiken für Infektionskrankheiten nicht zugelassen.

"Ein Arzt geht die Fragen nochmals mit dem Spender durch, misst den Blutdruck und hört die Herztöne ab", erklärt Pfrommer den Ablauf. Außerdem sei es wichtig, genügend getrunken und gegessen zu haben, so der Vorsitzende. Nachdem der Eisengehalt ermittelt worden war, werden den Männern und Frauen ein halber Liter Blut genommen.

"Nach der Entnahme geht es auf die Ruheliege", so Pfrommer. Dann geht es zum gemütlichen Teil des Abends über. Essen und Trinken sowie die netten Gespräche dabei sind umsonst.

An solchen Abenden des DRK Neubulach will Steffen Kern noch öfters teilnehmen. "Mein Ziel ist es, regelmäßig zu spenden", sagt er.