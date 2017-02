Neubulach Weihnachtsmarkt wird Hängepartie

Allerdings fehle dem Verein derzeit die Perspektive einer Vertragsverlängerung, um den Marktbetrieb am Bergwerk weiter zu planen. "Der Erfolg des Bergmännischen Weihnachtsmarktes und des Besucherbergwerkes ist stark von der Werbung abhängig, für die wir uns in den vergangenen Jahren Flächen in der Region sicherten", erläuterte Proß. Diese werden im Fünf-Jahresrhythmus verpachtet, der aber mit der Vertragslaufzeit zwischen Stollengemeinschaft und Stadt im Moment nicht vereinbar ist. "Bisher gibt es kein Signal für eine Verlängerung, sodass uns die Hände gebunden sind", sagte der Vorsitzende.

Unabhängig davon arbeite er, eben weil dem Verein etwas an der Zusammenarbeit liege, in der Kommission für die neue Konzeption mit. Zwar fehle bislang das Protokoll der ersten Beratung sowie eine weitere, angekündigte Beratung, doch stünde seine Mitwirkung nicht in Frage.

"Über den neuen Sachverhalt und dessen Konsequenzen für einen Neubulacher Weihnachtsmarkt wird sich der Gemeinderat am 8.März nichtöffentlich beraten", kündigte die Bürgermeisterin an.