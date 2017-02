Neubulach Weckruf für eine bessere Welt

Das Trio fordert jeden Einzelnen auf, dafür etwas zu tun, sich gemeinsam einzusetzen, auch auf die Straße zu gehen, statt beinahe ohnmächtig die Augen zu verschließen.

Mit dem Text von Batterix und der Musik von Mistro ist ein eindrucksvolles Werk gelungen, das unter die Haut geht.

"Manchmal ist es im Leben einfach so, du triffst Menschen virtuell und du merkst sofort: Ja!", fasste Bornkessel im Gespräch mit unserer Zeitung ihr Gastspiel in Skandinavien zusammen. Denn vor gerade mal zwei Monaten hatte sie über das soziale Netzwerk Facebook den ersten Kontakt zu den Musikern, mit denen sie ihre Philosophie des veganen Lebens teilt. "Schnell stellten wir die Gemeinsamkeit fest, dass wir uns nichts so sehr wünschen, als dass diese Welt zu einem besseren Platz für alle wird", berichtete die Sängerin.

Und plötzlich, das ist jetzt drei Wochen her, saß sie im Flugzeug, flog 3000 Kilometer quer durch Europa und traf die Musiker. "Das Zusammensein fühlte sich an, als sei es schon immer so gewesen, auch wenn mich viele für verrückt erklärten", resümierte sie. Das eigentliche Projekt sei dabei beinahe nebensächlich geworden. Da sie aber zuvor die instrumentale Version erhalten hatte und ihre eigene Gesangsmelodie für den Refrain entwickelte, war sie nicht unvorbereitet.

Im nahen Wald Video dazu aufgenommen

"Das, was bereits von diesen beiden geschaffen wurde, durfte ich ergänzen mit meiner Stimme, meinen Emotionen, meiner Intention", schwärmte sie.

In Mistros Studio hörten dann die beiden Musiker das erste Mal ihren Part. "Es war unbeschreiblich, ein Volltreffer und hat sofort gepasst", fasste phoeNic das Ergebnis zusammen. Deshalb wurde im nahen Wald auch gleich das Video dazu aufgenommen.

Im Dunkeln mit Taschenlampen suchten sie sich dafür den Weg. "Ich weiß auch in dieser Situation, dass genau das hier notwendig ist, um das, was wir sagen wollen, in der richtigen Atmosphäre mit den richtigen Aufnahmen zum Ausdruck zu bringen", gibt Bornkessel ihre Eindrücke wieder. Eine Umarmung am Ende des Videos verstärke die Botschaft.

Seit einer Woche kann der Song auf dem Internet-Videoportal Youtube erworben werden. "Die Einnahmen kommen der Tierrechtsarbeit zugute", berichtete die Sängerin.