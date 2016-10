Neubulach Wandern wie vor 50 Jahren

Dabei wandern die Teilnehmer die gleiche Tour wie schon in den 60er-Jahren. Die Teilnehmer treffen sich um 13.30 Uhr an der Mathildenschule in Neubulach.

Von dort geht es über den Buhler Stern und das Hölzle nach Martinsmoos und wieder zurück nach Neubulach. Bei Bedarf kann ab Martinsmoos auch eine Rückfahrt organisiert werden.

Die Verantwortlichen des Vereins rufen die Teilnehmer dazu auf, die alte Wanderausrüstung und -kleidung auszupacken – beispielsweise Knickerbocker-Hosen, "Krachlederne" mit bunten Pullovern, "Kleppermäntele" bei den Männern und lange Röcke oder Faltenröcken bei den Frauen. Auch Wanderführer aus den 60er-Jahren können mitgebracht werden.