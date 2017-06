Neubulach Vorerst war die Aufregung wohl umsonst

"Solche Maßnahmen müssen zu gleichen Lasten sein und den Frieden in der kommunalen Familie sichern", sagte Bürgermeisterin Petra Schupp.

Vor zwei Monaten war das Gremium in der Bergwerksstadt nämlich mit dem Vorhaben überrascht worden, als der Gemeinderat in Neuweiler den Vorschlag beriet. Vor allem Anwohner der Kreisstraße K 4370, der Wildparkstraße in Gaugenwald, hatten sich mit einer Unterschriftenaktion an das Landratsamt gewandt und ihre Beschwerde auch der Gemeinde vorgetragen.

Alternativstrecke über die K 4371 als Vorschlag

Eine Sperrung des Ortes für den Lastwagen-Verkehr, der immerhin acht Prozent der Verkehrsbelastung durch 2400 Fahrzeuge täglich ausmacht, könne nur erfolgen, wenn eine Alternativstrecke möglich ist, so die Behörde im Rahmen ihrer Reaktion. Sie schlug deshalb vor, die K 4371 am östlichen Ortseingang von Gaugenwald in Richtung Norden für den Lastwagen-Verkehr auszubauen, damit die Umfahrung möglich wird. Im Gegenzug solle die Ortsdurchfahrt als Gemeindestraße zurückgestuft und von Neuweiler übernommen werden. Der Neuweiler Gemeinderat hatte dem mehrheitlich zugestimmt.

Indes kämpft, wie berichtet, auch in Martinsmoos und Oberhaugstett die Bevölkerung um Maßnahmen, die Geschwindigkeiten an den Ortsdurchfahrten zu reduzieren.