Neubulach Von Schaukel bis Seilbahn alles dabei

Ein Schaukel-Ensemble und der Matsch-Sandbereich runden den Erlebnisbereich ab. Für die Ausführung habe sich die Arbeitsgruppe für ein Unternehmen entschieden, das die Geräte aus Holz herstellt, so Mäder zu den Diskussionsergebnissen. "Vorgesehen ist, dass der Forst in den kommenden Wochen die Fläche vorbereitet, also Aus- ästungen und Pflege der Bäume vornimmt", sagte die Hauptamtsleiterin.

Darüber hinaus, so ergänzte Schupp, sei es wichtig, keine Versteckmöglichkeiten zu schaffen, um Unbefugten keinen Vorschub zu leisten. Deshalb wurde beispielsweise auf Häuschen verzichtet, wie sie oft auf ähnlichen Plätzen zu finden sind. Im Übrigen werde der Spielplatz eingezäunt und rücke von der Bebauung ab, die in Richtung "Am Dürrbach" angrenze.

2300 Euro Spenden

Die Kosten lägen mit rund 49 000 Euro im Rahmen der Vorgaben des Haushaltsplanes, informierte Mäder. Zudem sind für das Projekt 2300 Euro Spenden eingegangen, wie bereits bei der Beschlussfassung für den Spielplatz vor fünf Monaten zu erfahren war.