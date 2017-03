Neubulach Von der Geburt bis ins hohe Alter

Neubulach/Stuttgart. Die Neubulacher Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sowie das Jugendrotkreuz Neubulach (JRK) besuchten die Ausstellung "Körperwelten" in Stuttgart. Die 20 Teilnehmer der Bereitschaft und die 15 Jugendrotkreuzler trafen sich pünktlich am Bereitschaftsheim, um gemeinsam nach Stuttgart in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle zu fahren. Von dort aus ging die Fahrt mit dem Bus los. In Stuttgart angekommen machte sich die Gruppe gespannt auf in Richtung Ausstellung. Manch einer stattete sich noch mit einem Audioguide aus, um sich durch die "Körperwelten" führen zu lassen.