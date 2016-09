Neubulach Urenkelin identifiziert Porträt

Neubulach-Liebelsberg. Das Porträt einer der Gründungsväter des Wasserwerksverbands, dem einstigen Liebelsberger Schultheiß, Johann Ulrich Hanselmann, hängt seit Jahrzehnten im Sitzungssaal und späteren Notarzimmer im Liebelsberger Rathaus. Um welchen Herrn es sich auf dem Bild handelt, war aber nur seinen Nachfahren bekannt. Jüngst erzählte Urenkelin Maria Fleck dies Bürgermeisterin Petra Schupp und dem früheren Hauptamtsleiter Willfried Henne.

Ölgemälde stammt aus dem Jahr 1921

Das Ölgemälde des damaligen Bürgermeisters stammt aus dem Jahr 1921. "Niemand registrierte es, als ich bereits in den 70er-Jahren erzählte, dass es der Urgroßvater meiner Mutter ist", sagt Ingrid Fleck, Maria Flecks Tochter. Auf dem Porträt ist zudem nur der Name des bekannten Stuttgarter Künstlers Leo Bauer und das Entstehungsjahr verzeichnet. Bauer wohnte immer im Sommer bei der Mutter von Maria Fleck. "Deshalb kam die Verbindung zustande", erinnerte diese. Im Zuge von Schrift- und Archivforschungen für das Jubiläum traf Willfried Henne auf Putzkraft Herta Kusterer im Rathaus. Diese machte ihn auf Familie Fleck aufmerksam. "Bisher konnte das Gemälde keinem der früheren Gemeinde-Schultheißen zugeordnet werden", erzählt Henne. Er machte sich auf den Weg zur Familie und erfuhr so einiges über das Wirken von Johann Ulrich Hanselmann.