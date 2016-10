Neubulach Tag startet mit einer Runde Zumba

Morgens startete der Tag mit Zumba, damit alle in Schwung kamen. Danach stand Kraft- und Koordinationstraining in der Sporthalle Neubulach an. Nach dem gemeinsamen Mittagessen gestalteten die Kinder das Deckblatt eines Schreibblocks mit Voltigiermotiven und Bildern. So haben die Kinder in der Schule eine Erinnerung an diesen Tag. Parallel dazu trainierten die "Voltis" am "Movie" im Schwarzwaldsportzentrum. Dies ist ein galoppierendes Übungspferd, auf dem neue und schwierige Übungen gezielt trainiert werden können.

Zum Ausklang konnten die Eltern bei Kaffee und Kuchen ihre Kinder abholen und sich austauschen.