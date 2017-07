Neubulach SWR-Reporterin zu Besuch bei Orgelbauer

Eine der wohl größten Orgeln mit 42 Registern entstand Ende des 18. Jahrhunderts im Kloster Obermarchtal. Nach Veränderungen im zurückliegenden Jahrhundert restaurierte Rohlf die Orgel zwei Jahre lang nach dem Vorbild ihres Erbauers Johann Nepomuk Holzhey.

Die Produktion des Südwestrundfunks, will Land und Leute entdecken. Deshalb ist Faber-Schrecklein derzeit auf Spurensuche in Neubulach. Und das Rätsel, das ihr aus dem Rathaus mit auf den Weg gegeben wurde, führte die umtriebige Schwäbin zunächst in die Stadtkirche. "Das Bild von der Orgel war nicht die Lösung, jedoch dicht dran, wie mir Frau Mäder sagte", erzählte die Reporterin von der Reaktion der Hauptamtsleiterin. So kam sie zu ihrem Schluss, dass es nur der Orgelbau sein könne. Und den fand sie dann im beschaulichen Neubulacher Stadtteil Seitzental. Fasziniert ließ sie sich auf dem Instrument vorspielen, ehe sie ihr Weg zum Besucherbergwerk führte.

"Die Stadt aus anderen Per-spektiven sowie verborgene oder gar vergessene Orte entdecken, und Menschen finden, die dabei helfen können", ist die Motivation von Faber-Schrecklein und ihrem Team für das Format "Landesschau Mobil" im heilklimatischen Kurort.

Ausgestrahlt werden ihre Eindrücke zunächst in einzelnen Episoden vom 31. Juli bis 4. August täglich in der Landesschau. Eine zusammenhängende Reportage von "Landesschau Mobil Neubulach" gibt es am Samstag, 5. August ab 18.15 Uhr.