Neubulach Straßenbau ohne Förderantrag

Im Erdreich stehe der Bau eines neuen Kanals auf einer Länge von rund 60 Metern in offener Bauweise an. Darüber hinaus wird ein 86 Meter langer Regenwasserkanal eingebaut und auch die Wasserleitung sowie die Hausanschlüsse erneuert. "Der bestehende Kanal ist stark beschädigt und muss aufgelöst werden", berichtete Zeltwanger von den Ergebnissen einer Untersuchung, bei der mit einer Kamera in den Kanal geschaut wurde. Damit dieser nicht durch weiteren Zerfall einbricht, wird er verfüllt und damit stabilisiert.

"Es ist richtig, diesen Abschnitt zu machen, und wir sollten es nicht auf die lange Bank schieben. Zukünftig sollten wir aber trotzdem Förderanträge stellen", sagte Bernd Schwarz, nachdem auch Regina Dürr für die Baumaßnahme plädierte.

Zuvor hatte Alois Jerges angeregt, eine zurückgestellte Maßnahme wenigsten so weit zu planen, dass ein Antrag gestellt werden kann. "Wir müssten eigentlich noch mehr planen und sollten deshalb unsere Systematik umstellen", erklärte Schupp. Künftig sollen Planungsraten in den Haushalten ein Jahr vor den Maßnahmen eingestellt werden. Der Gemeinderat sprach sich für die Sanierung in der Hindenburgstraße ohne Antrag auf Fördermittel aus.