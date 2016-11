Neubulach Startet Dachsanierung am Montag?

"Der eng gesteckte Zeitrahmen bewirkte, dass sich von jeweils vier aufgeforderten Firmen nur eine mit einem Angebot zurückmeldete", erklärte Schlecht. Er sicherte dem Gremium zu, das marode Dach auf dem Anbau der Halle sei noch vor Weihnachten entfernt. "Wenn wir unmittelbar den Zuschlag erteilen, beginnt er bereits kommenden Montag und verschließt das Dach wetterfest", sagte Schupp zu den Angaben von Hermann Rivinius. Der Zimmerer blieb mit seinen Angeboten mit Gesamtkosten in Höhe von rund 65 000 Euro unterhalb der Schätzung, für die im Haushalt die entsprechenden Mittel eingestellt sind.

Zu den weiteren Ausführungen des Umbaus, der unter anderem die Einbindung des jetzt noch überdachten Außenbereichs an der nord-westlichen Seite vorsieht, kündigte Schlecht eine Veränderung der bisherigen Planung an. "Für den Brandschutz ist ein zweiter Rettungsweg gefordert, den wir gleichzeitig als barrierefreien Zugang nutzen und auf eine massive Rampe verzichten können", erklärte er zum Einbau einer Türe an der Südseite des Gebäudes. Jürgen Bohnet plädierte trotzdem für einen zusätzlichen stufenlosen Zugang am Haupteingang, dessen mögliche Kosten und Ausführungsart noch näher bestimmt werden.

Im Zuge der Sanierung will der Bauleiter auch der Feuchtigkeit in der Außenwand des Geräteraums zu Leibe rücken. "Die Spuren sind innen bereits erkennbar. Wir werden rings um die Halle abgraben und eine bituminöse Dichtung einbringen", sagte Schlecht. Zudem wird die Fassade so gestaltet, dass dahinter die Luft zirkulieren kann.

Für die Details der einzelnen weiteren Gewerke und Ausführungen bildete der Gemeinderat auf Wunsch der Bürgermeisterin eine Baugruppe, in der neben der Verwaltungschefin, dem Bauleiter sowie dem Vorsitzenden des TV Oberhaugstett, Rainer Mehlhorn, auch die Stadträte Cornelia Dendel, Monika Böttinger, Jürgen Bohnet, Tobias Hiller und Stefan Pfrommer mitwirken.