Neubulach Square Miners wählen Vorstand

Kassiererin Marie-Luise Weiss und Sekretärin Angelika Münzing sind in ihren Ämtern bestätigt worden.

In diesem Jahr werden die Square Miners wieder am Ostermarkt in Neubulach teilnehmen. Am 31. Mai laden die Square Miners alle Squaredancer zu einer Tanzveranstaltung in die Turn-und Festhalle Neubulach ein. An diesem Tag wird auch das zehnjährige Wirken des Clubcallers (Tanzleiters) Martin Wallum gefeiert.

Zuschauen und selbst ausprobieren

Im Herbst gibt es einen Anfängerkurs. Dazu findet am 20. und 27. September ab 20 Uhr ein Open House statt. Da kann man zuschauen und selbst ausprobieren, ob einem diese Tanzart gefällt. Für Fortgeschrittene ist ebenfalls im Herbst ein Kurs geplant. Dieser findet im Foyer der Sporthalle Neubulach statt, wo zwei Mal im Monat getanzt wird. Die Square Miners können auch für eine Tanzvorführung gebucht werden.

Interessierte dürfen mittwochs in Altbulach (Gemeindesaal) vorbeikommen und sich über Squaredance informieren. Infos über den Vereins gibt es auf der Website www.squareminers.de.