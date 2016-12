Neubulach Sportlich dem Jahresende entgegen

Bei dem Lauf kann jeder Walker, Hobbyläufer und ambitionierte Wettkampfläufer teilnehmen. Wie in den Vorjahren wird auch diesmal auf Zeitnahme und Platzierungswertung verzichtet – der Spaß soll schließlich im Vordergrund stehen. Dem Lauftreff Neubulach geht es beim Silvesterlauf darum, das Jahr 2016 gemeinsam mit den Läufern aus der Umgebung sportlich zu beenden.

Anmeldung nicht nötig

Jeder kann zum Jahresausklang ganz zwanglos entweder zwei, fünf oder sieben Kilometer zurücklegen. Da weder Startgelder erhoben, noch Preise für Platzierungen ausgegeben werden, ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Auch Kurzentschlossene sind also willkommen. Bei den vergangenen Silvesterläufen in Neubulach waren jeweils rund 100 Teilnehmer auf den angebotenen Strecken unterwegs. Die Veranstalter hoffen, dass auch in diesem Jahr bei voraussichtlich gutem Laufwetter eine große Zahl Sportbegeisterter gemeinsam dem Jahresende entgegenläuft.