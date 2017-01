Neubulach Sportkreisehrenpreis gleich viermal verliehen

Bei dieser Gelegenheit machte der Sportkreispräsident darauf aufmerksam, dass im Sportkreis die Interessen der 216 Vereine mit ihren rund 62 000 Mitgliedern vertreten werden. Zudem gibt es etliche Sportkreis-Projekte, wie beispielsweise die Förderung des außerschulischen Sports durch die Vereine, den Kindergartenpreis oder die Leistungsprämien und den Sportförderpreis.

Unterm Strich wurden über den Sportkreis Calw im vergangenen Jahr 70 000 Euro an die Vereine ausgeschüttet. "Das ist schon ein stolzes Programm und das hilft dem Sport", unterstrich der Präsident und dankte den Sportkreisräten für ihre Arbeit.

In seinem Ausblick auf bevorstehende Highlights erwähnte Volker Schuler vor allem die "Nacht des Sports" am 24. Juni bei der kleinen Gartenschau in Bad Herrenalb – bei der auch wieder die Sportler des Jahres gekürt werden.