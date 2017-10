Neubulach Spiel und Spaß mit den Voltigier-Pferden

Neubulach/Calw-Stammheim. Am Samstagnachmittag hatte der Verein der Voltigier- und Pferdesportfreunde Neubulach (VOPS) bei strahlendem Sonnenschein Besuch von Schülerinnen, die an einer Eltern-AG des Grundschulfördervereins Stammheim teilnahmen. Die Kinder hatten an diesem Nachmittag die Möglichkeit, beim Neubulacher Verein unter Anleitung Voltigier-Luft zu schnuppern.