Neubulach Schwarzwald-Vielfalt zum Probieren

Lückenloser Herkunftsnachweis

Die Erzeuger garantieren für einen lückenlosen Herkunftsnachweis sowie für Qualität und Frische.

Dem federführenden Verein Naturpark gehören mehr als 130 Erzeuger und Landwirte aus dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord an. Sie bilden dabei das Rückgrat der Naturparkmärkte. Ein Teil davon fanden so den Weg nach Neubulach. Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe wird seit mehr als zehn Jahren vom Naturpark-Verein organisiert und durchgeführt. Mitglieder sind die im Naturpark gelegenen 106 Gemeinden und Städte, die sieben Land- und zwei Stadtkreise sowie die wichtigsten Verbände der Region. Seit 2003 ist der heute 375 000 Hektar große Naturpark offiziell verordnetes Großschutzgebiet. Den Besuchern die Vielfalt und Qualität Schwarzwälder Produkte näherzubringen, ist eines von mehreren Zielen. Friederike Stetter von der Geschäftsstelle Bühlertal erläuterte am Stand des Naturpark-Vereins, dass sich die Landschaft im Schwarzwald wandelt.

Der Wald ist auf dem Vormarsch, Wiesen und Weiden werden zurückgedrängt, ehemals offene Flächen wachsen wieder zu. Der Hauptgrund: Die Landwirtschaft an den oftmals steilen Hängen lohnt sich heutzutage kaum noch. Die Folgen sind weitreichend. Der Schwarzwald als weltweit bekanntes Reiseziel verliert langsam sein Gesicht. Daher unterstützt der Naturpark-Verein die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte aus der Region.

Kindergartenprojekt "Muh – die Kuh"

Auch ein Bewusstsein für den Schwarzwald soll geschaffen und gestärkt werden. Schon bei den Jüngsten setzt man dafür an. Eine Umweltpädagogin des Vereins stellt Kindergartenkindern schon einmal die Fragen: "Wo kommt die Milch her? Wie wird Apfelsaft gepresst? Was war zuerst da – Ei oder Huhn? Aus was besteht ein Schnitzel?"

Mit Hilfe einer kleinen Handpuppe aus Filz lernen die Kinder beim Projekt "Muh – die Kuh" so spielerisch, wie das Leben auf dem Bauernhof funktioniert, wie heimische Produkte zu Hause auf den Tisch kommen und erhalten die Möglichkeit, die Bauernhöfe in ihrer Umgebung zu erkunden sowie die Bauernfamilien und ihre Tiere kennenzulernen. So soll eine Beziehung zur Landwirtschaft, zu regionalen Produkten sowie zu einer gesunden Ernährung entwickelt werden.