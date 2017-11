Neubulach Schulsanitäter nehmen an Wettbewerb teil

Zwar werden die Schüler bei ihrer Ausbildung zum Ersthelfer vom örtlichen DRK unterstützt, und ihre Grundausstattung wurde vom Förderverein der Schule finanziert. Einige Ausrüstungs- und Trainingsgegenstände fehlen ihnen aber noch, wie die Schulsanitäter mitteilen – darunter etwa ein Übungsdefibrillator und Beatmungspuppen zum Training der Herzlungenwiederbelebung.

Also haben sich die künftigen Retter dazu entschieden, beim "Sparda-Impuls-Wettbewerb" der Spardabank mitzumachen: Alle baden-württembergischen Schulen mit Sekundarstufe und gemeinnützig anerkanntem Förderverein dürfen sich dort um eine Spende bewerben. Voraussetzung ist laut Spardabank ein besonderes Engagement in "sozialen oder bildungsrelevanten" Themen. Die Schulsanitäter der Gemeinschaftsschule Neubulach haben dazu ein Video gedreht, in dem sie ihre Arbeit vorstellen. Nun kann seit dieser Woche bis zum 12. Dezember um 18 Uhr jeder kostenlos per SMS darüber abstimmen, welches Schulprojekt gewinnen soll.

Insgesamt bekommen am Ende die 250 Schulen mit den meisten Stimmen jeweils eine Spende. Die ersten fünf Plätze sind mit 4000 Euro dotiert, die Plätze 201 bis 250 erhalten immerhin noch 250 Euro. "Wir wollen keine Schaulustigen sein", sagen die Schulsanitäter aus Neubulach auch mit Blick auf Gaffer, die Rettungsarbeiten oft behindern.