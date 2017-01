Neubulach Schaukel-Streit: Müssen Sandkasten und Co. doch nicht weg?

Doch was steckt eigentlich hinter dem Schaukel-Streit? Anja Härtel, Pressesprecherin des Calwer Landratsamtes, erklärte gestern die Sachlage aus Sicht der Behörden.

Spielgeräte stellen keine der seltenen Ausnahmen dar

"Das Flurstück, auf dem die Familie Armbruster unter anderem einen Gartenschuppen – der durch sein Ausmaß im Übrigen selbst im Innenbereich genehmigungspflichtig gewesen wäre – und Spielgeräte aufgestellt hat, befindet sich nach der aktuellen Rechtslage im Außenbereich", so Härtel (siehe Infokasten). Außenbereiche wiederum seien per Gesetz "grundsätzlich von Bebauung" freizuhalten, "um eine Zersiedelung der freien Landschaft zu vermeiden und zusammenhängende Freiräume und so das natürliche Landschaftsbild zu erhalten", erläutert die Pressesprecherin.