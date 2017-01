Neubulach Schaukel im Garten nicht zulässig

Neubulach-Altbulach. Und das bis Ende nächster Woche. Da es sich "offensichtlich um Anlagen der Freizeitnutzung handle, stellten sie keine privilegierten Vorhaben dar", so die Erläuterung aus der Abteilung Bauordnung, nachdem im Vorfeld eine so genannte Bauprüfung stattgefunden hat. "Nur unser Garten wurde dabei in Augenschein genommen", sagte Jürgen Armbruster im Gespräch mit unserer Zeitung. Wohlgemerkt: Es handelt sich um ein privates Grundstück, dessen Gartenfläche im vergangenen Jahr durch einen Beschluss des Gemeinderats zum Bestandteil eines Außengebiets erklärt wurde.

Es hat entgegen der Ankündigung nie ein Gespräch stattgefunden

"Die Stadt macht von ihrer Planungshoheit Gebrauch, um einer absehbaren baulichen Entwicklung entlang der Mühlsteige entgegen zu wirken, die nicht den städteplanerischen Vorstellungen von Neubulach entspricht", stand in der Sitzungsvorlage vom April, zur Änderung des Geltungsbereichs. Verhindert werden sollte eine zweite Baureihe, nachdem bereits eine Bauvoranfrage eingereicht worden war. Das tat Familie Armbruster auf Anregung der Stadt, um auf die Ergebnisse der Potenzialanalyse zur Innenverdichtung, also Schließung von Baulücken im innerörtlichen Bereich, zu reagieren. Ist die Familie zum Spielball für den Bebauungsplan geworden? "Abgesehen davon, dass das für uns mit Kosten verbunden war, hat es – entgegen der Ankündigung der Bürgermeisterin zum weiteren Verfahren – nie ein gemeinsames Gespräch mit den Eigentümern zur neuen Entwurfsplanung gegeben", so die Familie, die sich längst rechtlichen Beistand geholt hat. Dieser bemängelt nicht nur formale Feststellungen, wie beispielsweise den Schutz von Obstbäumen, die es auf dem Grundstück der Armbrusters gar nicht gibt. Noch gravierender sei, dass die Änderung des Geltungsbereichs "faktisch eine Enteignung des Eigentümers" darstelle.