Neubulach Sanitär-Anlage soll überholt werden

Neubulach. Ähnlich der Anlage, die vor zweieinhalb Jahren an der Teinacher Mitte installiert wurde, hatte Bürgermeisterin Petra Schupp dem Gemeinderat eine kompakte "City-WC-Anlage" vorgeschlagen. Es handelt sich um einen achteckigen Baukörper, der mit einer großen Kabine eine Damen- und Behindertentoilette, mit zwei kleineren Kabinen ein Herren-WC und Urinal bieten kann. Mittig ist die Technik installiert. Die Kosten dafür werden mit rund 64 400 Euro angegeben.

"Als Standort bietet sich der Platz neben dem bestehenden Gebäude an", erläuterte sie den Vorschlag, eine generalsanierte, gebrauchte Anlage aufzustellen. Demnach müsste die Stadt dafür ein Fundament anlegen und zur Straße hin würde eine Treppe an dem leichten Hang angebracht werden. Zusätzliche Kosten entstehen für die Neugestaltung des Zugangsbereichs rund um die WC-Anlage. Allerdings rechnet die Verwaltung damit, dass die im Haushaltsplan für die Gesamtmaßnahme eingestellten Mittel in Höhe von 80 000 Euro ausreichen.

"Über den Zugang zum Minigolfplatz kann die WC-Anlage barrierefrei erreicht werden", so die Bürgermeisterin.