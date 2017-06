Neubulach - Das Hoch "Concha" sorgt gerade für heiße Tage. Das Rathaus Neubulach hat deshalb am Donnerstagnachmittag, 22. Juni, wegen der Hitzewelle und fehlender Klimatisierung nur bis 16 Uhr, statt wie üblich bis um 18 Uhr geöffnet. Das gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.