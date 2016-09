Neubulach Rat will Tourismuskonzept erst später erarbeiten

Daran erinnerten unter anderem Andreas Blaurock und Alois Jerges. "Wenn wir das noch mal angehen, müssen die Ergebnisse auch Konsequenzen nach sich ziehen", sagte der stellvertretende Bürgermeister. Die Idee an sich ist nicht neu und wurde zuletzt im Projekt Lebensqualität durch Nähe (LQN) aufgegriffen. Es könne auf die Befragung von vor vier Jahren zurückgegriffen werden, jedoch sollten die Erkenntnisse aus Sasbachwalden abgewartet werden, regte Blaurock an. Das Gremium hat eine Fahrt in den heilklimatischen Luftkurort geplant, der bereits ein ähnliches Konzept umsetzt.

Diskussions-Auslöser war ein Beschlussvorschlag, laut dem eine Konzeptagentur beauftragt werden sollte, einen moderierten Workshop zu organisieren und touristische Maßnahmen zu entwickeln.

"Es soll ein Dach entstehen, unter dem die Ausrichtung erfolgt und einzelne Maßnahmen künftig dazu passen, um nicht unnötig Geld für Aktionen auszugeben", erläuterte Bürgermeisterin Petra Schupp. So sollen Bevölkerung, Beherbergungsbetriebe und Unternehmen an dem Workshop teilnehmen können. "Mit der Hochschule Bodensee-Campus können das Projekt und der Fragebogen erarbeitet werden und im Kurbudget stehen finanzielle Mittel dafür zur Verfügung", sagte die Rathauschefin.