Neubulach Platz reicht nicht für alle Interessenten

Neubulach. In der Nähe des geplanten Pflegeheims sollen demnach auf dem Gelände zwischen Ahnengarten, Wildberger Steige und Oberhaugstetter Straße drei Baukörper mit Satteldach entstehen. "Bei den Planungen haben wir uns am städtebaulichen Umfeld orientiert und den Charakter individuellen Wohnens in überschaubaren Häusern zugrunde gelegt", stellte Kempf fest.

In zwei Voll- und Dachgeschossen entstehen dabei insgesamt 18 barrierefreie Wohnungen zwischen 56 und 116 Quadratmetern. "Das Ensemble öffnet sich zur Stadt hin und ist untereinander durch Verglasung des kleinen Hofbereichs als Verteiler verbunden", erläuterte der Architekt aus dem Nagolder Büro Dorner + Partner.

Darüber hinaus erhalte jede Wohnung eine Terrasse oder einen Balkon, während es in jedem Haus je eine zentrale Treppe und einen Aufzug gebe. "Im Erdgeschoss haben wir bei den Planungen auf eine Wohnung verzichtet und machen an deren Stelle den Vorschlag einer Art Begegnungsstätte mit Küche und überdachtem Freisitz", regte Kempf an.