Neubulach Neugestaltung bereitet Freude

"Wir können es kaum erwarten, alles ist toll geworden", sagte Schulleiter Dominik Bernhart, nachdem die Möbel angeliefert wurden. Regelrecht belebend wirkt die farbliche Gestaltung, die für den Bodenbelag im Treppenhaus in hellem Grün ausgeführt ist. In Kombination mit dem Ahornholz, in dem Fenster und Türen sich zeigen sowie den in Grau gehaltenen Garderobenelementen wirken die Flurbereiche größer als zuvor. Für die Räume, die mit Teppichboden ausgelegt sind, stehen Tischelemente und rote Stühle zur Verfügung.

Im Zeitplan

Voll im Zeitplan der Maßnahme liege die Übergabe an den Schulbetrieb wie Nico Dürr, Projektleiter des Architekturbüros Bonasera aus Nagold feststellte. Er kündigte außerdem die Gestaltung der Außenfassade zu Beginn des kommenden Jahres an. "Dann wird das jetzt dominante Grün nur noch durch die Holzfassade durchschimmern", so der Architekt.