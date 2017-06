Neubulach Neue Präsidentin für die Heilstollen

Therapie von Patienten mit Atemwegs-erkrankungen soll durch Krankenkassen anerkannt werden

Zu den Aufgaben des Präsidenten gehören dabei die Repräsentation und Lobbyarbeit im Heilbäderverband für den Heilstollenverband. Denn der Deutsche Heilstollenverband gehört dem Deutschen Heilbäderverband an. Außerdem betreibt die Präsidentin auch Lobbyarbeit gegenüber den Krankenkassen, in der Hoffnung, dass Patienten mit Atemwegserkrankungen in Zukunft solche Therapieangebote wie die im Neubulacher Heilstollen bezahlt bekommen können, erzählt Schupp.

Dabei kämen auch Kinder in Frage, denn bei ihnen wirke die Therapie mit der reinen Luft im Stollen schneller als bei Erwachsenen. Der Verband will die Klimatherapie weiter wissenschaftlich aufarbeiten lassen und dann die Anerkennung der Therapie bei den Krankenkassen erlangen.

"Es ist schade, dass die Heilstollen so wenig bekannt sind, darum wollen wir jetzt mehr Werbung machen. Außerdem sind die alternative Medizin sowie Naturheilverfahren heute mehr in der Öffentlichkeit und bieten so die Chance, auch die Stollen ins Bewusstsein der Leute zu bringen", sagt Petra Schupp. Deshalb sollen im Heilstollenverband auch "Synergien genutzt werden", um so einheitliches Werbematerial zu entwerfen und unter anderem dadurch einheitlich aufzutreten. Außerdem finde ein regelmäßiger Austausch und regelmäßige Treffen unter den Mitgliedern statt.

Durch Behandlung kann unter Umständen auf Medikamente sowie deren Nebenwirkungen verzichtet werden

"Mit dieser Therapie heilt man nicht, aber man lindert die Beschwerden. So kann unter Umständen auf Medikamente verzichtet werden und somit auch auf deren mögliche Nebenwirkungen", erklärt die Präsidentin des Deutschen Heilstollenverbands.

Die Informationen aus den Heilstollen-Therapiezentren sollen im Verband gebündelt und so einer breiteren Interessengruppe zugänglich gemacht werden, sagt Petra Schupp. Es gebe auch eine Definition und Überwachung einheitlicher Qualitätskriterien für die Heilstollen. So werde sichergestellt, dass die Therapie hochwertig ist und die Betreuung optimal. Außerdem werde die Luft in den Stollen regelmäßig vom Deutschen Wetterdienst überprüft.

Das Besondere in Neubulach ist dabei, dass es Heilklimatischer Kurort und Kurort mit Heilstollen-Kurbetrieb ist. Diese Doppelauszeichnung garantiere gute Luft nicht nur unter, sondern auch über Tage.