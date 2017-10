Neubulach Neue Formen der Bestattung möglich

In allen fünf Friedhöfen seien ausreichend Wahlmöglichkeiten für unterschiedliche Bestattungsformen vorhanden und schnelle Neubelegungen nicht dringend erforderlich. Folglich könne man sich Gedanken über eine Neugestaltung machen, lautet das Fazit von Thomas nach der Bestandsaufnahme. So kann er sich vorstellen, das nahezu geometrische Wegenetz aufzubrechen und seine Strukturen zu verändern, um im Zuge der Neugestaltung auch Erholungsflächen zu integrieren.

"Für betreute Urnengrabfelder sind Anfragen vorhanden", berichtete Schupp. Stadtrat Jürgen Bohnet regte auch die Baumbestattung an, zumal Bäume vorhanden seien. "Es ist ein wichtiges Thema, das wir in Ruhe und ausführlich weiter ausarbeiten sollten", warb Cornelia Dendel für die Entwicklungskonzeption.

Andreas Blaurock verwies außerdem auf die Pflege und empfahl, einen Gärtner einzubinden.

(sst). Für die Entwicklungskonzeption für die Friedhöfe in Neubulach und in den Ortsteilen werden Planungskosten in Höhe von 4000 Euro fällig. Die Kommune will sich Gedanken über das Bestattungswesen machen.