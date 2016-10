Mit einer Ausstellung und einer digitalen Bilderschau (jeweils um 14, 15.30 und 17 Uhr) präsentiert der Fotoclub Neubulach auch dieses Jahr wieder die Werke seiner Mitglieder, die im Laufe des Jahres und in zahlreichen Workshops entstanden sind. Die Festhalle Neubulach öffnet hierzu am Sonntag, 6. November, um 13 Uhr ihre Türen. Bei Kaffee und Kuchen lässt es sich verweilen sowie beim Betrachten der Bilder mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen. Als Abschluss der Veranstaltung präsentiert Tobias Hauser ab 19 Uhr seine Live-Reportage "Kuba zwischen Traum und Wirklichkeit". Für diese macht sich Hauser auf die Suche nach Veränderungen im Land. Was ist aus dem sozialistischen Traum geworden? Seit mehr als 60 Jahren versuchen die Kubaner, eine Utopie zu leben, deren Scheitern viele Gesichter hat. Weil Fidel Castro nicht mehr politisch aktiv ist, gibt es Hoffnung auf Verbesserungen im Land. Tobias Hausers Reportage gewährt seltene Einblicke in die Lebensrealität der Menschen, wie sie die meisten Außenstehenden noch nicht gesehen haben. Auch Kubas Natur fängt Hauser mit seiner Kamera ein. Der Eintritt zur Live-Reportage kostet neun Euro. Foto: Hauser