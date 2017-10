Neubulach Nach Brand: Schäden erst jetzt ersichtlich

"Wir haben 24 Tonnen Schutt aus dem Haus gebracht", berichtete Hermann Rivinius. Die in Mitleidenschaft geratenen Bereiche seien teilweise abgebrochen, der Putz bis auf den Rohbau beseitigt worden.

Vor allem ein großer Teil des Daches zeigt große Schäden. Bei der Erneuerung der Bestandteile habe sich die Gauben-Dachseite als Herausforderung erwiesen, da es galt, sie abzustützen. Stück für Stück wurde auch die Dämmung kontrolliert und bei Schäden entfernt. "Unsere Herausforderung besteht darin, die verbliebene Dampfbremse mit einer neuen so zu verbinden, dass sie durchgängig ist", erklärte Rivinius die Bedeutung der Folie zwischen Dachkonstruktion und Deckenputz.

Seit zwei Wochen hat der Zimmerermeister neun Mitarbeiter in dem Gebäude eingesetzt, um die Konstruktion des Dachaufbaus in den betroffenen Teilen auszuwechseln und den oberen Gebäudeabschluss wieder herzustellen. Acht Kubikmeter Holz wurden für den Wiederaufbau bisher gebraucht. Vor allem der Technikraum, der unter anderem die Heizung steuert, war von der Brandausdehnung betroffen. Deshalb muss der Elektriker einen kompletten so genannten E-Check durchführen, bevor die Stromversorgung wieder in Betrieb genommen werden kann. Umsicht bescheinigten die Handwerker in diesem Zusammenhang den Feuerwehrleuten, die ihre Löschangriffe so einsetzten, dass sich der Wasserschaden in einem vertretbaren Rahmen hielt. Brandschäden und vor allem der Ruß sitzen jedoch in den Ritzen beinahe im kompletten Haus.