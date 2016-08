Neubulach Mit dem Mythos Bierbauch aufgeräumt

Bier, so die Botschafterin des Hopfengebräus, sei appetitanregend. "Der Bauch kommt also woanders her", erläuterte Zimmermann den mehr als 30 Teilnehmern des Kulinariums. Die gelernte Braumeisterin trägt inzwischen den Titel "Master of Beer" und ist sowohl überzeugte als auch leidenschaftliche Biertrinkerin.

Stimmung entscheidet

"Welche Sorte ich wähle, ist von der Stimmung abhängig", sagte sie weiter. Für das Fünf-Gänge-Menü von Stephan Kapp hatte sie insgesamt sechs Sorten ausgewählt. "Im Idealfall soll das Bier das Essen sanft begleiten", so die Expertin. Ob Pils, Märzen oder Weizen: Zu allem wusste sie Interessantes zu erzählen. Nicht zu vergessen der gesundheitliche Aspekt. Der Hopfen beispielsweise habe eine beruhigende Wirkung. Hierfür seien die ätherischen Öle der Pflanze verantwortlich.