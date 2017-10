Neubulach Mehr als 90 Stände sind dabei

Von 9 bis 17 Uhr bieten sie Textilien, Schmuck, Naturprodukte vom Schaf, Gewürze, Lederwaren, Spielwaren, Haushalts- und Dekorationsartikel oder Schuhe und Pflegeprodukte an, um nur einige Beispiele zu nennen. Kunsthandwerk erweitert das Angebot an den Ständen und gibt Anregungen für Geschenke oder zur Verschönerung in den eigenen vier Wände. Außerdem lädt ein Bücherflohmarkt zum Stöbern ein. Der einheimische Einzelhandel rundet das vielseitige Angebot ab.

Regionale Produkte

Auch in diesem Jahr erstreckt sich der Herbstmarkt von der Calwer Straße noch vor dem Stadttor über den historischen Stadtkern bis hin zum Feuerwehr-Magazin in der Marktstraße. Beim ausgedehnten Bummel im Herzen der Bergwerkstadt dürfte dem einen oder anderen Besucher das Wasser im Mund zusammenlaufen.